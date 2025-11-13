İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların rekoru! Özel yolcu salonunda 172.357 bin kişi ağırlandı

İstanbul Havalimanı'ndaki "İGA Lounge" özel yolcu salonunun ekim ayında 172 bin 357 kişiyi ağırlayarak rekor kırdığı duyuruldu.

Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dış hatlarda 2 ve iç hatlarda 1 salon ile 7 bin 500 metrekareden fazla alanda hizmet veren mekanlarda ağırlanan misafir sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

"İGA Lounge", açılışından bu yana toplam 6 milyondan fazla misafire ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Ticaret Direktörü Halil Anasoy, özel yolcu hizmetlerini geliştirmek için yenilikçi çözümler sunduklarını belirtti.

Anasoy, farklı sektörlerdeki işbirliklerini hayata geçirip finansal kuruluşlar ve üyelik sistemleriyle oluşturdukları güçlü bağlantılar sayesinde ticari kapasitelerini her geçen gün artırdıklarına işaret ederek, "Bu anlayışımız doğrultusunda en büyük hedefimiz, iş ortaklarımıza dünyadaki en verimli ve sürdürülebilir lounge hizmetini sunmaktır. İGA İstanbul Havalimanı olarak küresel ölçekte öncülük ettiğimiz bu vizyonla, yolcu deneyimini güçlendirecek yenilikçi çözümler geliştirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.