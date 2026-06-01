Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor: En yoğun günlük hava trafiğine ulaştı
Giriş Tarihi: 1.06.2026 09:43 Son Güncelleme: 1.06.2026 09:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "31 Mayıs 2026 tarihinde 1.730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'yla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Uraloğlu şunları kaydetti:

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık.

31 Mayıs 2026 tarihinde 1.730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık.

Doğu ile Batı'nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
