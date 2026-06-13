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Giriş Tarihi: 13.06.2026 15:12

İstanbul Havalimanları Avrupa'nın zirvesinde! Zamanında kalkışta ilk 2 sıra Türkiye'nin

EUROCONTROL'ün 1-7 Haziran dönemini kapsayan Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu'na göre İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı, zamanında kalkış performansında Avrupa'nın ilk iki sırasında yer aldı.

DHA Ekonomi
İstanbul Havalimanları Avrupa’nın zirvesinde! Zamanında kalkışta ilk 2 sıra Türkiye’nin
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 1-7 Haziran dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı yüzde 88 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı olarak ilk sırada yer aldı.

SABİHA GÖKÇEN İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yüzde 87 zamanında kalkış oranıyla Avrupa genelinde ikinci sırada konumlandı.

Böylece İstanbul'daki iki büyük havalimanı, Avrupa'nın en yüksek zamanında kalkış performansına sahip havalimanları olarak listenin zirvesini paylaştı.

ANTALYA HAVALİMANI DA İLK 10'DA

Raporda, İstanbul'daki havalimanlarını yüzde 85 ile Oslo Havalimanı, yüzde 84 ile Kopenhag Havalimanı ve yüzde 81 ile Viyana Havalimanı takip etti.

Antalya Havalimanı da yüzde 78 zamanında kalkış performansıyla Avrupa sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK PERFORMANS GÖSTEREN HAVALİMANLARI

EUROCONTROL verilerine göre, zamanında kalkış performansında listenin son sıralarında ise bazı büyük Avrupa havalimanları yer aldı.

Londra Gatwick Havalimanı yüzde 61, Paris Charles de Gaulle Havalimanı yüzde 60, Atina Uluslararası Havalimanı yüzde 59, Palma de Mallorca Havalimanı yüzde 58 ve Lizbon Havalimanı yüzde 50 zamanında kalkış oranıyla Avrupa'nın en düşük performans gösteren havalimanları arasında sıralandı.

TÜRKİYE HAVACILIKTA GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLEDİ

EUROCONTROL verileri, Türkiye'nin havacılık sektöründe operasyonel verimlilik ve zamanında kalkış performansı açısından Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ilk iki sırayı paylaşması, Türk sivil havacılığının operasyonel kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSTANBUL #SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI #AVRUPA

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