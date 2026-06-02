İstanbul havalimanlarında uçuş rekoru kırıldı
Giriş Tarihi: 2.06.2026

İstanbul havalimanlarında uçuş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 31 Mayıs'ta 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Doğu ile Batının gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor" dedi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da önceki gün düzenlenen 894 iç ve dış hat seferiyle tüm zamanların en yüksek günlük uçuş trafiğine ulaştı.
