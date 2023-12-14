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Giriş Tarihi: 15.12.2023

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başlıyor

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başlıyor
İlki geçen yıl, 26 ülkeden 3 binden fazla profesyonelin katılımı ve "Yeni Yüzyılın Yetenek Üssü" teması ile düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Forum'un ana basın sponsorluğunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Turkuvaz Medya üstlendi. Birçok ülkeden binlerce profesyonelin katılımıyla düzenlenecek Forum'un bu yılki teması "Toplum 5.0" belirlendi. Forumda, kalkınma odağında geleceğin insan kaynakları için stratejiler geliştirilmesi hedefleniyor. Forum, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve farklı sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini yeniden bir araya getirecek. İnsan kaynaklarında Türkiye'nin hedeflediği dönüşüm, teknolojik gelişmelerin toplumun huzur ve refahını artıracak bir fırsat olarak benimsendiği ve "Geleceğin İnsan Merkezli Toplumu" olarak tanımlanan "Toplum 5.0" perspektifinden ele alınacak. Forumda "İşin ve İşgücünün Geleceği", "İnsan Odaklı Teknoloji", "İnsan Odaklı Toplum için Liderlik", "Yeni Çağda Yetenek Yönetimi, "Dönüşüm Süreçlerinin Yönetilmesi" ve "Yeşil Dönüşüm Perspektifi" olmak üzere 6 başlıkta panel düzenlenecek.
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İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başlıyor
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