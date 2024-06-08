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Giriş Tarihi: 8.6.2024 10:10

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 5,4 milyar liralık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ekonomiye katkısına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." dedi.

AA
İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan 5,4 milyar liralık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki ulaşım süresin 3,5 saate indiğini belirterek, "Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde yapılan tasarrufa ilişkin bilgi verdi.

Bu otoyolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirten Uraloğlu, "8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indi. Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 5,4 milyar liralık tasarruf
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