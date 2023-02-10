İstanbul meslek liselerinde "milli seferberlik"

YARALAR SARILACAK DİYE ÜMİT EDİYORUZ

Moda tasarım atölye şefi Serpil Çebişoğlu da, "Ülkemizde yaşanan bu deprem felaketi son yılların en büyük felaketi, ülkemize geçmiş olsun. Gönüllü olarak bütün okul ekibimiz, öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, organize olduk. Mevcut kumaşlarımızı, malzemelerimizi değerlendirerek ilk günden işe başladık. En yoğun battaniye ihtiyacı olduğu söylendi. Battaniye ve şal şeklinde başladık. Bütün arkadaşlar büyük bir özveriyle, ailelerinden, evlerinden, günlük yaşantılarından feragat edip her gün buraya gelip sabahtan akşama kadar çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah hep birlikte atlatacağız. Zor günlerdeyiz ama güçlüyüz, birliğiz, beraberiz. Bu yaralar sarılacak diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH ULAŞIR VE ISITIR

11'inci sınıf öğrencisi Halime Durak da, "Son yüzyılın en büyük felaketi. Bizim burada canımız, içimiz parçalandı. Onlar nasıl bir halde hiçbir fikrim yok. Allah kimseye yaşatmasın. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah onlara ulaşır, onları sıcacık ısıtır diye düşünüyorum. Keşke biz de gidebilsek ama yaşımız küçük, gidemiyoruz" diye konuştu.