İstanbul meslek liselerinde "milli seferberlik"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremin ardından yardım seferberlikleri devam ediyor. Bu kapsamda, meslek liseleri de deprem bölgesine göndermek için üretime devam ediyor. İstanbul'daki 15 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen battaniye, şal, atkı, soba, ekmek, plastik kaşık gibi birçok farklı ürün depremzedelere ulaştırılması için okullarda hazırlanıyor. Üretim yapan liselerden biri olan Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de, ihtiyaç ve kumaş türüne göre hazırlanan ürünler afet bölgesine gönderiliyor.
BATTANİYE, ŞAL, ATKI…
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Akdemir, "Biz okul olarak bakanlığımızın öncülüğünde elimizden gelen imkanlarla, bulduğumuz kumaşlarla şimdiye kadar 600 adet battaniye ürettik. 750 şal, 150 eşofman takımı, 100 boyunluk, 100 atkı… Elimizdeki kumaşları ve sektörden bulduğumuz kumaşları kullanarak kumaşın türüne göre hangi alanda faydalı olabileceksek o alanda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kumanya da üretiyoruz. Her gün 500 kişilik kumanya üretip yine ilgili bölgelere göndermeye çalışıyoruz" dedi.
ARKADAŞLARIMIZIN HEPSİ GÖNÜLLÜ
Akdemir, "Arkadaşlarımızın hepsi gönüllü. Bir duyuruyla koşa koşa gelip çalışmaya başladılar. Hem öğrencilerimiz var hem öğretmenlerimiz var. Erkek öğretmenlerimizin eşleri de var. İşletmelerimiz, bir telefonumuzla ellerinde ne varsa günlük 5-6 top ne varsa veriyorlar. Bölgeden gelen ihtiyaçları dikkate alıyoruz. Elimizdeki kumaşlar ne işe yararsa arkadaşlarımız değerlendiriyor. Polar kumaştan battaniyeler yaptık. Biraz daha ince kumaşlardan eşofman takımı yapıyoruz, yer örtüsü yapıyoruz. Dün akşam dört TIR yüklendi. Günlük sevkiyat yapılıyor. Malzeme bulduğumuz sürece de çalışmaya hazırız, üretime devam edeceğiz" diye konuştu.
YARALAR SARILACAK DİYE ÜMİT EDİYORUZ
Moda tasarım atölye şefi Serpil Çebişoğlu da, "Ülkemizde yaşanan bu deprem felaketi son yılların en büyük felaketi, ülkemize geçmiş olsun. Gönüllü olarak bütün okul ekibimiz, öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, organize olduk. Mevcut kumaşlarımızı, malzemelerimizi değerlendirerek ilk günden işe başladık. En yoğun battaniye ihtiyacı olduğu söylendi. Battaniye ve şal şeklinde başladık. Bütün arkadaşlar büyük bir özveriyle, ailelerinden, evlerinden, günlük yaşantılarından feragat edip her gün buraya gelip sabahtan akşama kadar çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah hep birlikte atlatacağız. Zor günlerdeyiz ama güçlüyüz, birliğiz, beraberiz. Bu yaralar sarılacak diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İNŞALLAH ULAŞIR VE ISITIR
11'inci sınıf öğrencisi Halime Durak da, "Son yüzyılın en büyük felaketi. Bizim burada canımız, içimiz parçalandı. Onlar nasıl bir halde hiçbir fikrim yok. Allah kimseye yaşatmasın. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah onlara ulaşır, onları sıcacık ısıtır diye düşünüyorum. Keşke biz de gidebilsek ama yaşımız küçük, gidemiyoruz" diye konuştu.