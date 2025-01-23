İstanbul-Şam uçuşları başladı

TEKNİK EKİP DENETİMLERDE BULUNACAK

Bugün gerçekleştirilen ilk uçuşta teknik bir heyetin de yer aldığını belirten Uraloğlu, daha önce de Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla ekiplerimizi görevlendirdiklerini anımsattı. Uraloğlu, "Bugünkü ilk uçuşla Şam'a giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden teknik ekibimiz pazar gününe kadar Suriye'de saha ziyareti ve denetimler gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.