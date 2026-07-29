İstanbul Ticaret Üniversitesi Tercih Günleri Başladı

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte aday öğrenciler, puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda programları değerlendirmeye başladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi de Tercih Günleri kapsamında adaylara bölümler, eğitim olanakları, burs ve indirimler ile kayıt süreci hakkında ayrıntılı bilgi sunacak

Tercih Günleri boyunca adaylar; ilgilendikleri bölümlerin akademik içerikleri, eğitim dili, ders programları, uygulamalı eğitim imkânları ve mezuniyet sonrası kariyer alanları hakkında bilgi alabilecek. Üniversitenin iş dünyasıyla kurduğu güçlü bağlar ve teorik bilgiyi uygulamayla buluşturan eğitim modeli de adaylara aktarılacak.

İLK TERCİHE YÜZDE 50 İNDİRİM

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin açıkladığı destek paketinde, ilk tercih indirimi öne çıkıyor. Üniversiteyi tercih listesinin ilk sırasına yazarak tam ücretli programlara yerleşen öğrencilere, normal eğitim süreleri boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak. Ancak bu uygulama kapsamında Psikoloji Bölümü için uygulanacak indirim oranı yüzde 25 olacak.

Öte yandan, ÖSYM burslu kontenjanlara ilk tercihinden yerleşen adaylar, mevcut ÖSYM burslarına ek olarak yüzde 10 ilk tercih indiriminden yararlanabilecek.

YKS BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE AYLIK 50 BİN TL'YE VARAN İTO BURSU

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yüksek başarı gösteren öğrencilere başarı sıralamalarına göre farklı tutarlarda aylık İTO bursu verecek.

Açıklanan burs programına göre:

İlk 100'e giren öğrencilere aylık 50 bin TL

101 – 1.000 arasındaki öğrencilere aylık 30 bin TL

1.001 – 5.000 arasındaki öğrencilere aylık 20 bin TL

5.001 – 10.000 arasındaki öğrencilere aylık 15 bin TL

10.001 – 15.000 arasındaki öğrencilere aylık 10 bin TL

15.001 – 20.000 arasındaki öğrencilere aylık 8 bin TL

20.001 – 25.000 arasındaki öğrencilere aylık 7 bin TL verilecek.

Başarı sıralamasına bağlı aylık burslar, öğrencilerin üniversitedeki eğitimleri süresince her yıl dokuz ay boyunca ödenecek.

LİSE BİRİNCİLERİNE VE İTO LİSELERİ MEZUNLARINA ÖZEL İNDİRİM

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih eden lise okul birincilerine eğitim ücretinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu indirim, adayın mezun olduğu yıl yapacağı tercihlerde geçerli olacak.

Ayrıca, İstanbul Ticaret Odası'na bağlı liselerden mezun olan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni ilk üç tercihinden birine yazan adaylara eğitim ücretinde yüzde 15 indirim sağlanacak.

İTO ÜYELERİ VE AİLELERİNE YÜZDE 15 İNDİRİM

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin açıkladığı destekler arasında, İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile üyelerin eş ve çocuklarına yönelik yüzde 15 indirim de yer alıyor.

Bunun yanında, esnaf ve sanatkârlar odalarına üye olanlar ile üyelerin eş ve çocukları da eğitim ücretinde yüzde 10 indirimden yararlanabilecek.

ADAYLAR TERCİH GÜNLERİNDE AYRINTILI BİLGİ ALABİLECEK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Tercih Günleri, adayların yalnızca puan ve başarı sıralamalarına uygun programları öğrenmelerine değil, aynı zamanda bölümlerin kendi ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olup olmadığını değerlendirmelerine de yardımcı olacak.

Aday öğrenciler tercih listelerini oluştururken programların ders içerikleri, eğitim modeli, akademik imkânları, uygulamalı eğitim olanakları ve mezuniyet sonrası çalışma alanları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek.

Burs ve indirimlerin kapsamı, birlikte kullanım esasları, başvuru koşulları ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgiye İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin aday öğrenci sayfasından ulaşılabilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör