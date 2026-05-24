İstanbul turizmine konser dopingi

Dünyaca ünlü sanatçıların konser için rotayı İstanbul'a kırması turizmcileri sevindirdi. Ünlü rap sanatçısı Kanye West 30 Mayıs'ta, rock grubu Scorpions 24 Haziran'da, İngiliz yıldız Tom Odell 23 Haziran'da, İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli ise 30 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak. Sadece Kayne West konseri için yaklaşık 30 bin yabancı turist şehirde yer ayırttı. Yurtdışından gelecek ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yeme-içme harcamalarıyla birlikte şehre 100 milyon dolar arasında gelir bırakması bekleniyor.

DOLULUKLARI ARTIRACAK

Yıla ABD-İsrail-İran arasındaki savaş nedeniyle baskıyla başlayan İstanbul otellerinin konser trafiğinden olumlu etkilenmesi bekleniyor. Turizmciler, İstanbul genelindeki otel doluluk oranlarının yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 40 ile 52 arasında değiştiğini, ancak bayramda ve sonrasındaki konser etkinliklerinin dolulukları yeniden yükseltmesini beklediklerini ifade etti. İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2025 yılının tamamında 17 milyon 478 bin yabancı turist ağırlamıştı. Nisan ayı itibarıyla açıklanan son aylık verilere göre de kent, bir ayda 1 milyon 473 bin 718 yabancı ziyaretçiyi konuk etti. 2026 yılının ilk çeyreğinde de İstanbul 3.86 milyon yabancı ziyaretçi ile ve yüzde 56.5 payla ilk sırada yer aldı. Yapılan yabancı gecelemelerinde de 6.41 milyon ve yüzde 44.6 payla turizmin başkenti oldu.

OTELLER HAZIRLIK YAPTI

İSTANBUL Ataköy sahilindeki JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'nin sahibi Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, "Bu yıl bayram döneminin, İstanbul'un dünya çapındaki etkinlik takvimiyle birleşmesi şehir turizmi açısından çok önemli bir hareketlilik yaratıyor. Dünyaca ünlü sanatçıların konserleri sayesinde İstanbul'un çok çeşitli bir ziyaretçi profiline ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. Sadece konserler için yaklaşık 100 bin uluslararası ziyaretçinin şehre geleceği öngörülüyor. Bu tablo, İstanbul'un artık yalnızca klasik bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir etkinlik destinasyonu haline geldiğini açıkça gösteriyor" dedi. JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'nin hem bayram tatili hem de konser döneminde rezervasyonların yaklaşık yüzde 95'inin dolduğunu söyleyen Kuzu, "Özellikle yurtdışından gelen misafirlerin ilgisinin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bugünün ziyaretçisi artık yalnızca bir oda satın almıyor ulaşımından gastronomiye, eğlenceden kişiselleştirilmiş hizmetlere kadar bütünsel bir deneyim talep ediyor. Biz de deneyim odaklı bir konaklama sunuyoruz. Konser alanlarına yakın konumumuz sayesinde misafirlerimize VIP transfer ve özel deniz ulaşımı alternatifleri sağlıyoruz" diye konuştu.