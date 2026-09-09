İstanbul ve Antalya Havalimanlarında tarihi yoğunluk! 81,7 milyon yolcu seyahat etti

8 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 167,5 MİLYONU AŞTI

Uraloğlu, Ocak-Ağustos döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 667 bin 653, dış hatlarda 611 bin 588 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam bir milyon 619 bin 476'ya ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye geneli havalimanları, iç hat yolcu trafiğinin 71 milyon 625 bin 767, dış hat yolcu trafiğinin 95 milyon 858 bin 691 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 167 milyon 552 bin 966 yolcuya hizmet verdi. 2026 yılı Ağustos sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,8 artış oldu."

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 654 bin 295 ton, dış hatlarda 2 milyon 940 bin 674 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 594 bin 969 tona ulaştığını da bildirdi.