İstanbul ve Gürbulak’ta 2 milyar TL’ye yakın değerde uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Gürbulak'ta, 1 milyar 945 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

İSTANBUL VE GÜRBULAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda İstanbul Havalimanı'nda Meksika'dan gelerek transit olarak Avustralya'ya gidecek olan bir kargo gönderisinde;

• 443 kilogram metamfetamin,

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda; İran'dan gelen TIR aracında;

• 63 kilogram sıvı metamfetamin,

• 33 kilogram esrar,

• 25 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riskli olarak değerlendirilen taşıtlar gönderiler üzerinde hem fiziki temassız kontrol sistemlerimizde (X-RAY) hem de hassas burunlu narkotik detektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 1 milyar 945 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız kararlı mücadelesini 2026 yılında da aralıksız sürdürecektir."