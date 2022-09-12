Bakan Karaismailoğlu’ndan metro ve YHT müjdesi! Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak: Her ay bir açılış olacak

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı, yıllar önce şu anki ana muhalefet partisi liderinin, 'uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Sabiha Gökçen'e havalimanı yapmaktansa Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapın' diyen bir zihniyetin bugünkü gelmiş olduğu çelişkiyi gösteren en iyi örneklerden bir tanesi.

Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük 600'ün üzerindeki uçak sayısı ve 105 bin yolcuya hizmet eden dünyanın önde gelen havalimanlarından birisi haline geldi. Yaptığımız yaptırımlarla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı da İstanbul Havalimanı da Türkiye dünyaya hizmet vermeye ve hizmet kalitesini artırarak devam edecektir.