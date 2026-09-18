SON DAKİKA! Bakan Kurum TOKİ’nin yeni ödeme kampanyasını duyurdu

Zeytinburnu'ndaki "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" 1602 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl sosyal konut projeleriyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlara yönelik peşin borç kapatmada yüzde 25 indirim kampanyası bu yıl 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

TOKİ'DEN YENİ ÖDEME KAMPANYASI

Bakan Kurum, "Bir müjdemizi de evini iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Tabi bazı kardeşlerimizin imkanları olmayabilir. Ama onları da unutmadık. Tamamını kapatamayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.