İstanbul’da 40 bin ev boşalır

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin Türkiye'deki kira fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, tersine göç ile 40 binden fazla konut arzının ortaya çıkabileceğini belirterek, "Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçeşehir, Bağcılar ve Fatih gibi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde azalan taleple birlikte kiraların düşmesini bekliyoruz" dedi. İstanbul'da ciddi bir Suriyeli sayısı bulunduğunu belirten Aşa, "Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Şimdi Suriye'ye geri dönüşler kira fiyatlarını kısmen düşürebilir ve bir süre artmamasını sağlar" diye konuştu.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da, "Özellikle kiralık konut tarafında arztalep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzı artacak. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz" dedi. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli olduğu belirtiliyor. Tüm Suriyeliler dönerse ciddi sayıda boş daire ortaya çıkar, arz sıkıntısını bir süre ortadan kaldırır. Özellikle Gaziantep gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerler soluk alır. Arz sıkıntılı olduğu için kiralarda hemen düşüş yaşanmaz ancak kiralar bir süre stabil kalır, artmaz."