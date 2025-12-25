İstanbul’da evin metrekaresi 60 bin lira

İstanbul konut piyasasında satılık konutlarda metrekare bazlı fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı. Özellikle son bir yıllık dönemde metrekare fiyatlarında yüzde 35'e varan artışlar yaşanıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme'nin hazırladığı rapora göre, İstanbul genelinde metrekare birim fiyatları 2024 yılı sonunda yaklaşık 44 bin 500 lira seviyesindeyken, 2025 yıl sonu itibarıyla 60 bin lira sınırına dayandı. EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, piyasadaki bu yükselişin tek bir ilçeye ya da segmente sıkışmadığını vurgulayarak, "Bugün İstanbul'da hareket, farklı gelir gruplarına hitap eden birkaç ana aks üzerinde yoğunlaşıyor. Alıcı daha seçici ancak ulaşımı güçlü, doğru fiyatlanan ve yeni ya da yenilenmiş konut sunan bölgelerde işlem temposu halen yüksek" dedi.

ANADOLU YAKASI ÖNDE

2025 yıl sonu görünümünde, fiyat artışı ve talep canlılığının en net hissedildiği bölgelerin Anadolu Yakası'nda yer aldığı görülüyor. Özellikle ikinci halka olarak tanımlanan Pendik, Tuzla, Sancaktepe ve Sultanbeyli hattı; yeni konut arzı ve gelişen ulaşım bağlantıları sayesinde geniş bir alıcı kitlesinin radarında bulunuyor. Kartal–Maltepe aksı ise hem oturum hem de yatırım amaçlı talebin kesiştiği, dengeli bir piyasa yapısı sunan bölgeler arasında yer alıyor. Avrupa Yakası'nda ise merkez çevresinde, dönüşüm baskısı ve lokasyon avantajı olan ilçelerde hareketlilik dikkat çekiyor. Başakşehir, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Güngören hattında yeni veya yenilenmiş projelerde karar süreleri kısalırken, eski yapı stokunda alıcıların pazarlık gücünün daha belirgin hale geldiği gözlemleniyor.

ULAŞIM KOLAYLIĞI ETKİLİYOR

Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yollarının devreye girmesiyle birlikte, İstanbul'un ulaşım haritasının önemli ölçüde güçlendiğine dikkat çeken Serkan Bal, özellikle Başakşehir ve Bahçelievler çevresinde hem konut hem de ticari gayrimenkul tarafında yatırım iştahının belirgin biçimde arttığını ifade etti. Bal, "Ulaşım kolaylığı yalnızca yeni proje alanlarını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin erişilebilirliğini artırarak talebi de doğrudan destekliyor" diye konuştu. Öte yandan deprem risk algısının güçlenmesiyle birlikte, sahil şeridinde yaşayan bazı hanelerin daha iç kesimlere ve yeni yapı stokunun yoğun olduğu bölgelere yöneldiği görülüyor. Bu eğilim, söz konusu akslarda yer değiştirme kaynaklı ek bir talep oluşturuyor.

İKİ UCA DOĞRU GELİŞİM

İstanbul'un mekânsal büyümesi, konut tercihlerini de etkiliyor. Anadolu Yakası'nda Tuzla yönüne, Avrupa Yakası'nda ise Silivri istikametine uzanan hatlarda yatırım amaçlı talebin arttığı görülüyor. Daha geniş arsa arzı, yeni konut üretimi ve gelişen ulaşım bağlantıları sayesinde bu bölgeler, merkezi ilçelere kıyasla daha erişilebilir fiyatlar sunuyor. Bu durum, orta vadeli değerlenme beklentisini canlı tutan temel faktörler arasında yer alıyor.

LÜKSTE METREKARE FİYATI 145 BİNE ÇIKTI

İstanbul'un en yüksek birim değerlerine sahip ilçelerinde ise sınırlı arz ve güçlü lokasyon primi fiyatları yukarıda tutmaya devam ediyor. Kadıköy ve Beşiktaş'ta ortalama metrekare fiyatları 140.000–145.000 TL bandına ulaşırken, Sarıyer'de bu seviye yaklaşık 134.500 TL/m2düzeyinde seyrediyor. Bu ilçelerde merkezi konum, sahil ve boğaz etkisi, sosyal donatı kalitesi ve prestij algısı fiyat seviyesinin ana belirleyicileri olarak öne çıkıyor. Serkan Bal'a göre, üst segmentte de alıcı seçici davranıyor ancak doğru lokasyon ve piyasa dengesine uygun fiyatlanan konutlarda satışlar görece hızlı gerçekleşiyor.

ESENYURT'TA 28 BİN 500 LİRA

Buna karşılık Esenyurt, Güngören ve Sultangazi gibi ilçelerde birim değerler İstanbul ortalamasının altında kalıyor. Bu bölgelerde fiyatın talebi belirlediği, metrekare bazında daha erişilebilir konutların ağırlıkta olduğu bir piyasa yapısı hâkim. Sultangazi ve Güngören'de ortalama birim fiyatlar 35.000 TL/m2 bandında seyrederken, Esenyurt'ta bu rakam yaklaşık 28.500 TL/m2 seviyesinde bulunuyor.