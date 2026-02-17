İstanbul’da JETCO zirvesi! Türkiye-Fransa ticari ve ekonomik yol haritası belirlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa ile Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) 8. Dönem Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirildiğini açıkladı. Bolat, 2008 yılında ilk kez Fransa ile kurulan mekanizma kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.
İSTANBUL'DA JETCO ZİRVESİ
Toplantının, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Nicolas Forissier ile birlikte eş başkanlıklarında yapıldığını kaydeden Bolat, "AB üyesi ülkeler ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldığımız Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) mekanizmasını, 2008 yılında ilk kurduğumuz ülke olan Fransa ile, 8. Dönem JETCO Toplantısı'nı bugün İstanbul'da başarılı biçimde gerçekleştirdik." dedi.
YOL HARİTASINI BELİRLEDİK
Bolat, Türkiye-Fransa JETCO Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğine ilişkin önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, "Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Sayın Nicolas Forissier ile birlikte eşbaşkanlığını yaptığımız Türkiye-Fransa JETCO Toplantısında, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin önümüzdeki döneme dair yol haritamızı belirledik." diye konuştu.
Toplantıda geniş bir gündemin ele alındığını aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Toplantıda ikili ticaretimizin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği, sanayi ve teknoloji, finans, vizeler, enerji ve tarım, çevre, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde iş birliğimizi daha da derinleştirmek amacı ile kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca 3. ülkelerde yatırımlarda, ortak iş birliklerini destekleyeceğimizde mutabık kaldık."
2025'TE İKİLİ TİCARETTE REKOR KIRILDI
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun da gündemde olduğunu belirten Bolat, AB başlıklarının derinlemesine ele alındığını söyledi. Türkiye-Fransa ticaret hacmine ilişkin güncel verileri paylaşan Bolat, "Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 24 milyar dolara ulaştığını ve 2024 yılı itibarıyla Fransa'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun 8,7 milyar doları aştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye-Fransa arasında ticaret ve yatırımlar karşılıklı olarak ilerliyor." dedi.
Fransa'nın Türkiye açısından önemine dikkat çeken Bolat, "AB'nin ikinci en büyük ekonomisi olan ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından Fransa, AB içerisinde hem ihracat hem de ithalat açısından Türkiye'nin en önemli partnerlerinden biri konumundadır." ifadelerini kullandı.
İkili ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınması konusunda mutabakat sağlandığını belirten Bolat, "Fransız Bakan Sayın Forissier ile ikili ilişkilerimizi 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye taşıma konusunda karşılıklı mutabakata vardık." şeklinde konuştu.
Bolat, JETCO Toplantısı'nın iş dünyasına katkı sunmasını temenni ederek, "JETCO Toplantısının tüm Türk ve Fransız iş çevrelerine yeni iş bağlantıları tesis etme ve yatırım planları yapmaya vesile olmasını diliyorum." dedi.