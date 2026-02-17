İstanbul’da JETCO zirvesi! Türkiye-Fransa ticari ve ekonomik yol haritası belirlendi

İSTANBUL'DA JETCO ZİRVESİ

Toplantının, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Nicolas Forissier ile birlikte eş başkanlıklarında yapıldığını kaydeden Bolat, "AB üyesi ülkeler ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldığımız Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) mekanizmasını, 2008 yılında ilk kurduğumuz ülke olan Fransa ile, 8. Dönem JETCO Toplantısı'nı bugün İstanbul'da başarılı biçimde gerçekleştirdik." dedi.

YOL HARİTASINI BELİRLEDİK

Bolat, Türkiye-Fransa JETCO Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğine ilişkin önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, "Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Sayın Nicolas Forissier ile birlikte eşbaşkanlığını yaptığımız Türkiye-Fransa JETCO Toplantısında, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin önümüzdeki döneme dair yol haritamızı belirledik." diye konuştu.