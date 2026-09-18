İstanbul’da kura çekim heyecanı! 3 ilçede 1.642 bağımsız bölüm için hak sahipleri belli oldu

"2 MİLYON 761 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALDIK"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını belirtti.

Kurum, "İstanbul'da bitirdiğimiz her projenin vatandaşımızı deprem felaketinden koruduğunu çok iyi biliyoruz; ancak ne yazık ki bu projeler bitse de, Türkiye'nin deprem riskinin bitmediğini de iyi biliyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam." diye konuştu.

Dönüşümlerin önemli bölümünün İstanbul'da gerçekleştirildiğini belirten Kurum, "Her iki dönüşümden birini ise İstanbul'da tamamladık ve hala da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü biz İstanbul'da kentsel dönüşüme, devletimizin beka meselesi gözüyle bakıyoruz. Bunun için devletimizin tüm imkan ve kapasitesini seferber ediyoruz; ama burada sadece bizim çabamız yetmez. Sizlerin istemesi lazım, belediyelerin de elini gövdesini taşın altına koyması lazım." dedi.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI 2027'YE UZATILDI

Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla "Yarısı Bizden" kampanyasının sürdüğünü belirtti.

"İnanın biz kentsel dönüşümü teşvik etmek adına her adımı atıyoruz. 'Yarısı Bizden' kampanyamızı biliyorsunuz. Bu projemizle evini dönüştürmek isteyenlere büyük bir kaynak sağlıyoruz ve bugün 'Yarısı Bizden' kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kurum, kampanyanın süresinin uzatıldığını belirterek, "Tabii talep bu kadar olunca biz de bu kampanyayı devam ettirme arzusu içerisindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Normalde bu sene bitecek desteği, hiçbir vatandaşımız bu destekten mahrum kalmasın diyerek, kampanyamızın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz." dedi.

Kurum, İstanbullulara çağrıda bulunarak, "Ben bir kez daha İstanbullu kardeşlerimize seslenmek istiyorum ve 'Gelin devletimizin sunduğu bu tarihi imkandan faydalanın' diyorum." ifadelerini kullandı.

KİRALIK KONUTLARDA BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul'daki kiralık konut uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kurum, TOKİ'nin ev sahibi olacağı konutlar için başvuruların 14 Eylül'de başladığını söyledi.

Kurum, "Başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve Ekim ayında da ilk bin 71 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz. Bugün olduğu gibi hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan fiyatlarla teslim edeceğiz." dedi.

"Geçen sene söyledik bu yıl teslim ediyoruz" diyen Kurum, kiralık konutların bulunacağı ilçeleri de açıkladı:

"Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy'de evlerimiz olacak ve toplam 15 bin konutu kiralayacağız."

Kurum, uygulamanın hedefini ise "Hedefimiz zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını tamamen dengede tutmak olacak" sözleriyle açıkladı.

TOKİ BORÇLARINA YÜZDE 25 İNDİRİM

Bakan Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri alan ve ödemeleri devam eden 228 bin vatandaş için yeni bir indirim kampanyası başlatılacağını duyurdu. Kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında uygulanacağı açıklandı.

Kurum, "Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış; ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz." dedi.

"Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız." ifadelerini kullanan Kurum, kısmi ödeme yapmak isteyen vatandaşlara yönelik uygulamayı da açıkladı.

"Tabi bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir; ama biz onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek." diye konuştu.

TOKİ'NİN SOSYAL KONUT HEDEFİ

TOKİ'nin bugüne kadar 2 milyona yakın sosyal konut ürettiğini belirten Kurum, son kampanyayla hayata geçirilen konutların teslimlerine ilişkin de tarih verdi.

Kurum, "Son kampanyamızla hayata geçirdiğimiz evleri de 2027 Mart ayından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kampanyaya ilişkin yayımlanan bilgilerde, satışları 2025 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri aynı dönemde başlamış konut ve iş yeri hak sahiplerinin yararlanabileceği belirtildi. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör