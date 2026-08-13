İstanbul’dan Manila’ya uçuş seferleri iki kat artıyor! Türkiye o ülkeyle anlaştı

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi arasında imzalanan yeni mutabakat zaptıyla Türkiye-Filipinler arasındaki hava ulaşımında kapasite artırıldı. Düzenlemeyle İstanbul-Manila hattında haftalık 7 olan tarifeli yolcu seferi hakkına 7 ilave frekans eklenerek haftalık sefer sayısının 14'e çıkarılmasının önü açıldı.

SHGM'den yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki hava ulaştırma müzakereleri 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından hazırlanan Mutabakat Zaptı, 13 Ağustos'ta Türkiye adına Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ile Filipinler adına Ulaştırma Bakanı Giovanni Z. Lopez tarafından imzalandı.

İSTANBUL-MANİLA SEFERLERİ 14'E ÇIKIYOR

Yeni Mutabakat Zaptı kapsamında İstanbul-Manila hattında halen haftalık 7 frekans olarak gerçekleştirilen tarifeli yolcu seferlerine 7 ilave frekans hakkı sağlandı.

Böylece söz konusu hatta haftalık sefer sayısının 14 frekansa çıkarılmasının önü açıldı.

Düzenlemeyle İstanbul ve Manila dışındaki noktalar arasında gerçekleştirilecek seferlerde ise havayolu şirketlerine sınırsız frekans hakkı tanındı. Böylece iki ülke arasındaki hava ulaşım ağının yeni destinasyonlarla geliştirilmesi için daha fazla esneklik sağlandı.

HAVAYOLLARINA CO-TERMINALİZASYON İMKANI

Mutabakat kapsamında, kabotaj hakkı kullanılmaması şartıyla havayolu işletmelerine co-terminalizasyon kapsamında operasyon gerçekleştirme imkanı da tanındı.

SHGM açıklamasında, varılan mutabakatın Türkiye ile Filipinler arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesine, iki ülkesinin turizm, ticaret ve ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine ve hava bağlantılarının çeşitlendirilmesine önemli katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Tarafların ayrıca gelişen pazar koşulları ve artan yolcu talebi doğrultusunda önümüzdeki dönemde yeniden bir araya gelerek iki ülke arasındaki trafik haklarının kademeli olarak artırılmasına yönelik görüşmeleri sürdürme konusunda ortak irade ortaya koyduğu bildirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör