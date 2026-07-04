İstanbul’dan seyahat 2 saate düşecek! Bakan Uraloğlu yeni hızlı tren için tarih verdi

İSTANBUL-ÇANAKKALE 2 SAATE İNECEK

Tekirdağ için önemli projelerden biri olan Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım süresinin 1 saatin altına ineceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. Ayrıca Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

VELİMEŞE KAVŞAĞINI KARAYOLLARI ÜSTLENECEK

Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçidin güvenlik gerekçesiyle kapatılmasının ardından yaşanan ulaşım sorununa da değinen Uraloğlu, bölgede yapılacak kavşağın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenileceğini açıkladı.

Uraloğlu, "Valimizin koordinasyonunda gerekli iş birliği yapılarak kavşağın yapılmasını da biz Karayolları Genel Müdürlüğü olarak üstlenmiş olduk. Tekirdağ bölgemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Uraloğlu ayrıca, ulaşım yatırımlarının yalnızca fiziki projeler olmadığını, üretimi, ihracatı, istihdamı ve bölgesel kalkınmayı destekleyen stratejik adımlar olduğunu belirterek Türkiye'nin küresel lojistikte merkez ülke olma hedefi doğrultusunda yatırımların devam edeceğini söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör