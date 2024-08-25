İstanbul’dan Tuzla’ya uçuşlar başladı

Pegasus Havayolları, Bosna Hersek'in Tuzla kentine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan düzenli uçuşlarına başladı. İlk uçuşunu 24 Ağustos'ta "Cumhuriyet" isimli uçakla gerçekleştiren Pegasus, bu seferde 239 yolcuyu Tuzla'ya taşıdı. Ekimde ise Ajet Havayolları'nın da Tuzla seferlerine başlaması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Bosna-Hersek'ten gelen yatırım taleplerine hızla yanıt verdiklerini belirtti. İskurt, "Mayıs ayında Bosna'dan gelen heyetle yaptığımız görüşmelerde Tuzla Bölgesi'nin yatırım ihtiyacı olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın desteğiyle hızlıca harekete geçtik. Pegasus ve Ajet operatörleriyle yapılan anlaşmalar sonucunda başarılı bir girişim başlattık. Uçuşların ticaret ve turizme katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Pegasus Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen, Tuzla hattına yönelik talebin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Pekesen, "Tuzla'dan gelen talebi hızla değerlendirdik ve 1.5-2 ay içinde satışa açtık. Hedefimiz, burada da yüzde 85 doluluk oranına ulaşmak" dedi.