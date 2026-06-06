İstanbul’dan yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek! Halkalı-Kapıkule demiryolu hattında son aşama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy–Kapıkule Kesimi Test Sürüşü Töreni'nde yaptığı açıklama ile İstanbul'dan Kapıkule sınırına seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşürecek projede önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTINDA SON AŞAMA

Uraloğlu, "Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 km işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve Seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

SEYAHAT VE YÜK SÜRELERİ DRAMATİK ŞEKİLDE KISALACAK

Hattın tamamlanmasıyla birlikte ulaşım ve lojistikte önemli bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Uraloğlu, seyahat sürelerinde ciddi düşüşler olacağını belirtti.

Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek." dedi.

KAPASİTE VE LOJİSTİK GÜCÜ ARTACAK

Projenin bölgesel ve uluslararası ticaret açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kapasite artışına dikkat çekti.

"Yıllık yolcu kapasitesi 600.000'den yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyondan yaklaşık 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak." ifadelerini kullanan Uraloğlu, hattın Avrupa bağlantılı lojistikte kritik rol oynayacağını söyledi.

İSTASYONLAR VE ALTYAPI YENİLENİYOR

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında yeni istasyonların da modern şekilde tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran istasyonlarının yüksek kapasiteli olarak inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, Kapıkule gar sahasında da büyük bir genişletme yapıldığını ifade etti.

"KAPIKULE LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GELECEK"

Kapıkule'deki altyapı yatırımlarına dikkat çeken Uraloğlu, "Mevcut durumda 253.000 m² olan toplam saha alanı 660.000 m²'ye, gar içi hat sayısı 23 iken 42 adede çıkmış durumda." dedi.

Bu çalışmalarla tren yığılmalarının önüne geçileceğini, gümrük işlemlerinin hızlanacağını ve sınır geçişlerinde bekleme sürelerinin azalacağını vurgulayan Uraloğlu, Kapıkule'nin Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığında güçlü bir lojistik merkez olacağını belirtti.

69 KİLOMETRELİK ETAPTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Projenin diğer kesimlerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Ispartakule–Çerkezköy etabında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ayrıca Halkalı bağlantısındaki yaklaşık 7 kilometrelik son kesimin de yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör