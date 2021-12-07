İstatistiklere kimse müdahale edemez

TBMM Genel Kurulu
'nda bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun TÜİK'e yaptığı baskını sert sözlerle eleştirdi. Oktay, "İşi gücü bırakıp devlet kurumlarının kapısına dayanan zorba tavırlarınızı ise hepimiz hayretle izliyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e yaptığı baskını sert sözlerle eleştiren Oktay, şunları kaydetti: "TÜİK'in ürettiği istatistiklere doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir makam veya merciden müdahale edilemez. İstatistikler AB İstatistik Ofisi
, ILO
ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntemlerle hesaplanmaktadır. Biz, Sayın Kılıçdaroğlu kurumların kapısına dayanmaya zahmet etmesin, evinde oturduğu yerden bir tıkla tüm verilere erişebilsin diye araştırma yöntemleri de dahil her türlü bilgiyi e-devlete entegre ettik ama herhalde kendisinin akıllı cihazlarla pek arası yok. Sırada hangi kurum var? Abileriniz ve vesayet odaklarınız hangi kurumu yıpratmanız talimatını verdi?" Manipülatif hareketlerle kurun yeniden yükselmesine neden olan fırsatçıların farkında olduklarını belirten Oktay, "Ekonomimizi kısır döngüye sokmaya çalışan bu fırsatçılara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Artık ülkemizin ulaştığı seviye algı operasyonları ile döviz manipülasyonları ile zayıflatılacak ve engellenecek bir seviye değildir" diye konuştu. Fuat Oktay, ekonomik temellere dayanmayan kur hareketlerinin en kısa sürede piyasa açısından rasyonel bir noktada dengeye ulaşacağını söyledi.