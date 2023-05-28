İşte Gabar petrolü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği Cudi- Gabbar petrolünün çıkarılma işlemleri devam ederken, bölgeden yeni müjdelerde geliyor. Şırnak Valiliği zengin ve kaliteli petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili video paylaşımı yaptı. Yeni açılan kuyudan çıkan petrolün görüntüsü paylaşılırken, bölgeden önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin gelmesi bekleniyor.Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan ve zengin petrol kaynağına sahip Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik Sahası'nda petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Çalışmalar kapsamında 21 No'lu petrol arama kuyusunda yoğun petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi.