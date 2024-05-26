İster ev al ister gelir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşüm ve konut arzının artmasını sağlayacak yeni modeli devreye sokacaklarını açıkladı. Buna göre, kısa süre içinde Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) kurulmasına ilişkin düzenlemesi yayınlanacak. Düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Bakan Şimşek, "Düzenleme, kentsel dönüşümün finansmanında ve konut arzının artırılmasında önemli bir enstrüman olacak. Bu yatırım fonları, gerek geliştirecekleri projeler gerekse diğer projelerden alabilecekleri konut nitelikli bağımsız bölümlerle konut piyasasında arz hareketliliğini artıracak ve böylelikle fiyatların düşüş eğilimine geçmesinde çok büyük katkılar sağlayabilecek. Düzenleme, konut üreticilerinin ihtiyaç duyacakları finansmanı, sermaye piyasalarından temin edebilmeleri için de çok değerli bir alternatif oluşturacak. Böylelikle, tasarruf sahipleri küçük birikimlerini gayrimenkul projelerinde değerlendirebilecek" dedi.Gayrimenkul yatırım fonlarının, artık kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabileceğini aktaran Şimşek, şöyle konuştu: "Proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine üzerinde proje geliştirilecek arsa ve gayrimenkul projelerini dahil edebilecek. Düzenlemede ayrıntılı şekilde yer alacak şartları sağlayan bu yatırım fonları, unvanlarında 'proje' ibaresine yer verecek ve 'proje gayrimenkul yatırım fonu' olarak anılacak." Konut arzının artmasıyla fiyatlarda yukarı yönlü baskının azalacağını, konuta her kesimin erişiminin kolaylaşacağını söyleyen Şimşek, fonların teminat temelli sağlam yapısı sayesinde gayrimenkul proje üretiminin güvenle hayata geçirilebileceğine dikkat çekti. Şimşek, "Yatırımcılar bu güven ortamında kooperatifçilik mantığıyla küçük birikimlerini değerlendirerek konut sahibi olabilecekler" açıklamasını yaptı.Şimşek'in verdiği bilgiye göre, SPK tarafından hayata geçirilecek projede, yatırımcıların proje kaynaklı risklerinin azaltılabilmesi amacıyla teminat mekanizması getiriliyor. Böylece fonun hasılat paylaşımı sözleşmelerinden doğan hakları da güvence altında tutuluyor. Düzenlemeyle fon faaliyetleriyle ilgili yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerde yatırımcılara fondan çıkış hakkı getirilecek. Böylece yatırımcı mağduriyetlerinin önüne de geçilecek. Yatırımcılar, proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edebileceği gibi ayni çıkış da yaparak ev sahibi olabilecek.Son aylarda konuta olan talep azalırken, konut satış fiyatları da reel olarak geriledi. Merkez Bankası'nın son açıkladığı veriye göre Konut Fiyat Endeksi, Mart 2024'te aylık yüzde 1.2 ve yıllık yüzde 52 arttı. Mart ayına ilişkin açıklanan enflasyon verisi ise aylık yüzde 3.16, yıllık yüzde 68.5 artış şeklindeydi. Buna göre, konut fiyatlarındaki artış enflasyon oranının 16.5 puan altında kaldı. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, gayrimenkulde krediye ulaşımın zorlaşması nedeniyle nakit gücünün hakim olduğu bir dönemden geçtiklerini belirterek, bu süreçte pazarlık paylarının önemli ölçüde arttığını söyledi. Öğüt, "Bu şekilde devam ederse, 2 yıl içinde sadece reel değil, nominal düşüşlerden de söz edebileceğimizi düşünüyoruz. Konutlardaki fiyat artışları devam ediyor ancak artış oranının enflasyonun altında kaldığı birçok bölge var" dedi. Öğüt, kiralık konut fiyatlarındaki son bir yıllık reel düşüşün de yüzde 8 olduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da konut satış fiyatlarında reel düşüş yaşandığını ancak nominal artışın sürdüğünü söyledi. Akdoğan, "Nominal fiyatlardaki artış da eski hızında değil. Satış fiyatı üzerinden direkt indirim yapanların olduğunu da görüyoruz. Şu anda alıcının eli güçlü çünkü herkes satmak istiyor. Pazarlık süreçleri alıcı lehine değişti. Pazarlık fiyatında yüzde 10-15 marjlar olabiliyor" şeklinde konuştu. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, konut maliyetlerinde artış sürse de satış fiyatlarındaki artış hızının azaldığını söyledi.