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Giriş Tarihi: 13.08.2026

İstihdama 180 milyar liralık prim teşviki

İstihdama 180 milyar liralık prim teşviki
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435.6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180.8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Kayıtlı istihdamımızı büyütüyor, çalışma hayatımızı güçlendiriyoruz. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını desteklemek, yatırım ortamının güçlendirilmesini sağlamak için politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladık. 2025'te 435.6 milyar lira, yılın ilk 5 ayında 180.8 milyar lira destek sağladık." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#VEDAT IŞIKHAN

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İstihdama 180 milyar liralık prim teşviki
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