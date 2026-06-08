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Giriş Tarihi: 8.06.2026 10:23 Son Güncelleme: 8.06.2026 10:33

İstihdamda güçlü artış! Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR 590 bin kişiyi işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un işe yerleştirme rakamlarını paylaştı. Bakan Işıkhan, paylaşımında "Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

İstihdamda güçlü artış! Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR 590 bin kişiyi işe yerleştirdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, insanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirterek, İŞKUR'a ait şu verileri paylaştı:

"Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA VADELİ PROGRAM #VEDAT IŞIKHAN #İŞKUR #İSTİHDAM

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İstihdamda güçlü artış! Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR 590 bin kişiyi işe yerleştirdi
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