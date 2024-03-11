İstihdamda rekor kadınlarla geldi

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te, deprem ve küresel resesyon endişelerine rağmen yüzde 4.5 ile büyüme performansında Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci, G20'de üçüncü olup GSYH'yı 1.1 trilyon dolara taşıyan Türkiye ekonomisi, hızlı başladığı 2024'te de istihdam da rekor kırıyor. İşgüne katılımdaki artışın etkisiyle işsizlik oranı aralık ayına göre yükselirken, başta kadınlarda olmak üzere istihdam artışı hızlanarak devam ediyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2024'ün ocak ayında işsizlik oranı, aralık ayına göre 0.2 puan artarak yüzde 9.1'e çıktı. Erkeklerde işsizlik aralık ayına göre 0.4 puan artarken, kadınlarda işsizlik 0.3 puan azaldı. İşsiz sayısı 1 ayda 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bine çıktı. İşsiz sayısı erkeklerde 109 bin kişi artarken, kadınlarda 25 bin kişi azaldı.İşsizliğin artmasında işgücüne katılanların sayısının 245 bin kişilik artışla 35 milyon 436 bine çıkması etkili oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir ayda 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 binle tarihi zirveye çıktı. Aralık ayında erkek istihdamındaki artış 3 binde kalırken, kadın istihdamındaki artış 157 bin olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 512 bin kişi, son 3 yılda 4 milyon 265 bin kişi arttı. İstihdam oranı da yüzde 49'la tarihin en yüksek seviyesine çıktı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam oranımız da yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye çıktı. İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemli. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstihdam sayımız özellikle kadın istihdamında yaşanan artışın etkisiyle 32 milyon 222 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. İşgücü sayısı 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bine çıktı. İşgücünde yaşanan artışı hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.