İstilacı balığı avlayan balıkçılara destek: Limit 1 milyona yükseldi

İstilacı balon balığıyla mücadele kapsamında balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmî Gazete'de yayımlandı.

BALON BALIĞI AVINDA LİMİT 1 MİLYON ADEDE ÇIKTI

Düzenlemeyle lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster ve torquigener flavimaculosus türlerinde destekleme kapsamında belirlenen üst limit 200 bin adetten 1 milyon adede yükseltildi.

1 MİLYONA ULAŞILDIĞINDA ALIM DURDURULACAK

Söz konusu türlerde toplam av miktarının 1 milyon adede ulaşması halinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulacak.

Alımın durdurulduğu aynı gün Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

DÜZENLEME 1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yapılan düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör