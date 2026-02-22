İstilacı türler izlemeye alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "İstilacı Yabancı Türlerin Girişinin ve Yayılmasının Önlenmesi ile Yönetimi Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte, biyolojik çeşitlilik üzerinde baskı oluşturan, ekosistem dengesini bozan ve ekonomik kayıplara yol açabilen istilacı yabancı türlere karşı daha sistemli bir mücadele süreci başlatıldı. Düzenleme, bu türlerin ülkeye kasıtlı ya da kasıtsız girişinin engellenmesini, yayılım yollarının belirlenmesini ve etkin bir yönetim mekanizmasının kurulmasını öngörüyor. Ayrıca bilimsel değerlendirmeye dayalı bir liste oluşturularak riskli türlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.