İsviçre frangı yükselişe geçti

ABD doları, Grönland konusunun küresel riskleri tırmandırmasıyla değer kaybetti. İsviçre frangı ise riskten kaçınma eğilimlerinin etkisiyle yükselişe geçti.

Trump, ABD'nin Grönland'ı satın almasına izin verilmemesi halinde 1 Şubat'tan itibaren İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerine %10 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise gümrük vergileri 1 Haziran'dan itibaren %25'e yükselecek. Şimdi gözler Trump'ın yarın Davos'taki konuşmasına çevrildi.

Riskten kaçmak isteyenler İsviçre frangına yöneldi. ABD doları/İsviçre frangı kuru, 20 Ocak 2026'da bir önceki seansa göre %0,93 düşerek 0,7899 seviyesine geriledi. Son bir ayda İsviçre frangı %0,27 değer kazanırken, son 12 ayda %12,82 artış gösterdi.