Giriş Tarihi: 20.01.2026 15:27 Son Güncelleme: 20.01.2026 15:29

İsviçre frangı yükselişe geçti

ABD’nin Grönland tehditlerinin yatırımcıları güvenli liman alımlarına yönlendirmesiyle İsviçre frangı değer kazandı. Dolar endeksi ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ile değer kaybetmeye devam etti.

ABD doları, Grönland konusunun küresel riskleri tırmandırmasıyla değer kaybetti. İsviçre frangı ise riskten kaçınma eğilimlerinin etkisiyle yükselişe geçti.

Trump, ABD'nin Grönland'ı satın almasına izin verilmemesi halinde 1 Şubat'tan itibaren İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerine %10 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise gümrük vergileri 1 Haziran'dan itibaren %25'e yükselecek. Şimdi gözler Trump'ın yarın Davos'taki konuşmasına çevrildi.

Riskten kaçmak isteyenler İsviçre frangına yöneldi. ABD doları/İsviçre frangı kuru, 20 Ocak 2026'da bir önceki seansa göre %0,93 düşerek 0,7899 seviyesine geriledi. Son bir ayda İsviçre frangı %0,27 değer kazanırken, son 12 ayda %12,82 artış gösterdi.

