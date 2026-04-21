İsviçre’nin altın ihracatı arttı: Türkiye’ye sevkiyat martta sınırlı geriledi

Mart ayında Türkiye'ye yapılan altın ihracatı 8.083 kilogram olarak gerçekleşti. Bu rakam, şubat ayındaki 8.298 kilogramın bir miktar altında kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışa işaret etti. 2025 Mart ayında Türkiye'ye 6.651 kilogram altın gönderilmişti.

İsviçre'nin toplam altın ihracatı ise martta 136.487 kilograma yükseldi. Şubat ayında bu rakam 104.835 kilogram, geçen yılın mart ayında ise 154.433 kilogram seviyesindeydi.