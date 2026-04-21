İsviçre’nin altın ihracatı arttı: Türkiye’ye sevkiyat martta sınırlı geriledi

Mart ayında Türkiye'ye yapılan altın ihracatı 8.083 kilogram olarak gerçekleşti. Bu rakam, şubat ayındaki 8.298 kilogramın bir miktar altında kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışa işaret etti. 2025 Mart ayında Türkiye'ye 6.651 kilogram altın gönderilmişti.
İsviçre'nin toplam altın ihracatı ise martta 136.487 kilograma yükseldi. Şubat ayında bu rakam 104.835 kilogram, geçen yılın mart ayında ise 154.433 kilogram seviyesindeydi.
İNGİLTERE VE ÇİN'E GÜÇLÜ SEVKİYAT
Birleşik Krallık'a yapılan altın ihracatı aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 57.615 kilogram oldu. Şubat ayında 19.777 kilogram olan sevkiyat, geçen yıl martta yalnızca 5.032 kilogramdı.
Çin'e yapılan ihracat da artış göstererek yüzde 18 yükseldi ve 37.700 kilograma ulaştı. Bu rakam, şubatta 31.900 kilogram, geçen yıl martta ise 10.001 kilogram seviyesindeydi.
DİĞER ÖNEMLİ PAZARLAR
İsviçre'den altın ihracatında diğer dikkat çeken pazarlar arasında Hong Kong (7.280 kg), Suudi Arabistan (4.644 kg) ve ABD (1.645 kg) yer aldı. Bu pazarlarda da aylık ve yıllık bazda dalgalanmalar gözlendi.