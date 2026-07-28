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Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:13

İthalat denetiminde yeni düzenleme: Gıda ve yem sanayisinde kullanılan bazı ürünler listeye eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüyle ithal edilecek ürünler yeniden belirlendi. Tebliğle, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ithal ürünler kapsamında gıda ile temas eden bazı madde ve malzemelerin listesinde değişikliğe gidildi.

AA
İthalat denetiminde yeni düzenleme: Gıda ve yem sanayisinde kullanılan bazı ürünler listeye eklendi
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Ticaret Bakanlığının "Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Buna göre, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler, gıda ile temas eden madde ve malzemeler listesine, "Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)" ve "contalar" ürünleri eklenirken, "Polipropilen kopolimerleri kompaundları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)" çıkarıldı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI #İTHALAT

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İthalat denetiminde yeni düzenleme: Gıda ve yem sanayisinde kullanılan bazı ürünler listeye eklendi
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