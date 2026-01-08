İthalatta yeni yılda yeni kural! Oyuncaktan makineye ürün güvenliği sıkılaştı

Yeni tebliğlere göre oyuncaktan makineye, tekstilden tıbbi cihaza, kimyasallardan tarım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde ithalat süreçlerini yeniden düzenlendi.

MAKİNE İTHALATINDA ÖN İZİN DÖNEMİ

2026 yılıyla birlikte makine ürün grubuna özel yeni bir tebliğ yürürlüğe girdi. Buna göre bazı GTİP'lerde ön izin şartı getirildi. Ayrıca daha önce farklı düzenlemeler kapsamında yer alan bazı makineler, Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına alınarak teknik denetime tabi tutuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (2026/32) ekinde yer alan iki ayrı GTİP listesinden biri için ön izin uygulaması getirilmiş; diğer listeye ise daha önce 9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında yer alan ve Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)'ne tabi makine ürünleri dâhil edilmiştir.