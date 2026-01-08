İthalatta yeni yılda yeni kural! Oyuncaktan makineye ürün güvenliği sıkılaştı

Ticaret Bakanlığı, İthalatta Ürün Güvenliği, Denetim ve Uygunluk Süreçlerini Kapsamlı Şekilde Güncelleyen Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri'nin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada pek çok ürün grubunun güvenli ve mevzuata uygun şekilde Türkiye'ye ithal edilmesini teminen, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerini düzenleyen Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri'nin, bakanlıkça hazırlanarak 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı (4. mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.
Yeni tebliğlere göre oyuncaktan makineye, tekstilden tıbbi cihaza, kimyasallardan tarım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde ithalat süreçlerini yeniden düzenlendi.
MAKİNE İTHALATINDA ÖN İZİN DÖNEMİ
2026 yılıyla birlikte makine ürün grubuna özel yeni bir tebliğ yürürlüğe girdi. Buna göre bazı GTİP'lerde ön izin şartı getirildi. Ayrıca daha önce farklı düzenlemeler kapsamında yer alan bazı makineler, Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına alınarak teknik denetime tabi tutuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (2026/32) ekinde yer alan iki ayrı GTİP listesinden biri için ön izin uygulaması getirilmiş; diğer listeye ise daha önce 9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında yer alan ve Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)'ne tabi makine ürünleri dâhil edilmiştir.
GEÇİŞ MUAFİYETLERİ SINIRLANDI
Önceki yıllarda uygulanan geçiş süreci muafiyetleri, 1 Ocak 2026'dan önce sevk edilen ürünlerle sınırlandırıldı. Bu tarihten sonra yola çıkan ürünler için eski muafiyetler geçerli olmayacak.
TAREKS ÜZERİNDEN DİJİTAL KOLAYLIK
Yeni düzenlemeyle birlikte, ithalatta kapsam dışı beyanlar doğrudan TAREKS sistemi üzerinden yapılabilecek. Böylece gümrük işlemlerinde dijital süreçlerin payı artırıldı.
TIBBİ CİHAZLARA EK DENETİM
Geçici İthalat Rejimi kapsamında ülkeye getirilen tıbbi cihazlar da artık ürün güvenliği denetimine tabi olacak.
KULLANILMIŞ TEKSTİL İTHALATINDA YENİ ŞART
Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda, kullanılmış tekstil eşyasının ithalatı sadece üretimde hammadde olarak kullanılmak üzere mümkün olacak. Bu ürünlerin ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yalnızca gerekli sertifikasyon ve teknik yeterliliğe sahip tesislerce, uygunluk denetiminin olumlu sonuçlanması halinde yapılabilecek.
9 KİMYASAL MADDENİN İTHALATI YASAKLANDI
Çevre ve insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen 9 yeni kimyasal maddenin ithalatı yasaklandı. Sınırlı istisnai kullanımlar ise sıkı kontrol altına alındı.
TARIM, TÜTÜN VE ALKOLLÜ ÜRÜNLERDE YENİ DÜZENLEME
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolündeki ürünlerde Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı şartları güncellendi. Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerde ithalat denetimi kapsamı ve uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.
PARA CEZALARINDA ARTIŞ
Düzenlemeler kapsamında, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezalarının alt ve üst sınırları da güncellendi.