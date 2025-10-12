İyidere Liman yatırımı 2026’da tamamlanacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nı 2026'nın 3'üncü çeyreğinde tamamlamayı planladıklarını belirtti. Uraloğlu, "Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak limanımız yıllık 100 bin araçlık Ro-Ro faaliyetleri ve 100 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle denizlerimizdeki taşımacılık potansiyelimizi artıracak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen ticari yükleri Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ve bu ülkeler aracılığıyla Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.