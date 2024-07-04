İZBAN 1 milyarı aştı

İzmir'de ilk yolcusunu 30 Ağustos 2010 tarihinde taşıyan ve geride kalan 14 yıllık süreçte Avrupa'nın en hızlı büyüyen raylı sistemlerinden biri konumuna ulaşan İZBAN, bir milyar yolcu sayısını geride bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında kurulan ve bu özelliğiyle Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından 2013 yılında "En İyi İş Birliği" kategorisinde Büyük Ödül'e layık bulunan İZBAN hat uzunluğu, istasyon, yolcu ve filo sayısı açısından çok büyük bir hızla büyüdü.

136 KİLOMETREYE ULAŞTI

İZBAN, 30 Ağustos 2010'da sadece Halkapınar ile Cumaovası arasında yolcu taşımaya başladı. 5 Aralık 2010'da Çiğli-Cumaovası, 30 Ocak 2011'de ise Aliğa-Cumaovası arası işletmeye açıldı. Bu iki uzatmanın ardından İzmir Metro ile Halkapınar'dan sonraki ikinci aktarmayı sağlayan Hilal İstasyonu, 4 Ağustos 2013 tarihinde aktif oldu. 6 Şubat 2016'da Cumaovası-Tepeköy, 8 Eylül 2017'de Tepeköy-Selçuk hatları açılırken İZBAN, böylelikle 136 kilometrelik hat uzunluğuna ulaştı.

13 İSTASYONDAN 41 İSTASYONA

Bu süreçte 13 istasyon ile başlayan işletme, hat uzunluğuna bağlı olarak önce 24'e, sonra 32'ye yükseldi. Torbalı ve Selçuk hatlarının devreye alınmasıyla istasyon sayısı 41 oldu. İZBAN'ın istasyon sayısı, inşaatı devam eden Gürçeşme, Katip Çelebi, Asarlık ve Koyundere'nin de sisteme dahil edilmesiyle 45'e yükselecek. Planlanan hatlar arasında yer alan Aliağa-Bergama açılınca hat uzunluğu 186 kilometre, istasyon sayısı 51 olacak.

24 VAGONDAN 219 VAGONA

Hat uzunluğu ve istasyon sayısı artarken İZBAN'ın tren seti sayısı da artmaya devam etti. İZBAN, 2010 yılında 24 vagonla başladığı yolcu taşımacılığında sadece beş senede 219 vagona ulaştı. Tüm bu gelişmeler, yolcu sayılarının da çığ gibi büyümesini sağladı. 8 Mart 2013 tarihinde 50 milyonuncu, 3 Kasım 2011'de 500 milyonuncu yolcusunu taşıyan İZBAN, 1 Temmuz 2024 itibariyle bir milyar yolcu barajını geride bıraktı.

PANDEMİDE STRATEJİK MİSYON

İZBAN, 14 yılda ön önemli sürecini pandemi döneminde yaşadı. 2020-2021'de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi kısıtlamalarında dahi kesintisiz hizmetini sürdüren İZBAN, özellikle sağlık çalışanlarına sunduğu ücretsiz toplu taşıma ile stratejik bir misyonu başarıyla üstlendi. İZBAN, yine dini ve milli günlerde ücretsiz seferler düzenlerken, fuar, seçim, festival ve kutlamalarda ise ek seferleri hayata geçirerek yolcularına daha kolay bir toplu taşıma hizmeti sunmaya devam etti.

