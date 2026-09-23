İzmir dünyaya açılıyor

Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesini uluslararası iş dünyasıyla buluşturacak MÜSİAD EXPO 2026 için İzmir iş dünyasında da hazırlıklar sürüyor. Kentin farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları açısından organizasyon, yeni müşterilere ulaşmanın yanı sıra mevcut ihracat pazarlarını çeşitlendirme fırsatı olarak değerlendiriliyor. MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, fuarın farklı sektörlerden iş insanlarını uluslararası alıcılarla bir araya getirerek yeni ticari fırsatların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını belirtti.

ÇEŞİTLENDİRME ÖNE ÇIKIYOR

Küresel ticarette pazar çeşitliliğinin şirketlerin rekabet gücü açısından öneminin arttığı bir dönemde, firmaların farklı ülke ve bölgelere ulaşması kritik hale geliyor. MÜSİAD EXPO da bu noktada Türk şirketleri için yeni pazar arayışlarının değerlendirilebileceği bir platform sunuyor. Temur, EXPO'nun ihracatın çeşitlendirilmesine ve firmaların küresel rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

FUAR DEĞİL, TİCARET AĞI

İzmir iş dünyası açısından organizasyonun öne çıkan başlıklarından biri de fuar sonrasında devam edecek ticari bağlantılar. Uluslararası alıcılarla gerçekleştirilecek görüşmelerin yeni müşteri ilişkilerine, ortaklıklara ve uzun vadeli iş birliklerine dönüşmesi hedefleniyor. Temur, MÜSİAD EXPO'nun yalnızca ürünlerin sergilendiği geleneksel bir fuar anlayışının ötesine geçtiğini belirterek, "MÜSİAD EXPO'nun yalnızca bir fuar değil, kalıcı ticari bağlantıların ve ortaklıkların kurulduğu güçlü bir iş ağı olduğuna inanıyoruz" dedi.

ÜRETİM GÜCÜ DÜNYAYA TAŞINACAK

MÜSİAD EXPO 2026'nın Türkiye'nin üretim kapasitesinin uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor. Farklı sektörlerden firmaların uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurması, Türkiye'nin ihracat potansiyelinin yeni pazarlara taşınması açısından önem taşıyor. Temur, İzmir iş dünyasını fuara aktif şekilde katılmaya davet ederek, "Firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması ve iş birliklerini geliştirmesi açısından bu fuar çok büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

KÜRESEL REKABETTE YENİ BAĞLANTILAR

İZMİR iş dünyası için EXPO'nun bir diğer önemli çıktısının ise firmaların uluslararası ticaret ağlarını genişletmesi olması bekleniyor. Yeni müşterilerin yanı sıra yatırımcılar, iş ortakları ve farklı ülkelerden şirketlerle kurulacak temasların, firmaların uzun vadeli büyüme stratejilerine katkı sağlaması hedefleniyor. Temur, iş dünyasını Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü uluslararası pazarlara birlikte taşımaya çağırırken, EXPO'nun firmalar için yeni ticari bağlantıların kurulacağı önemli bir platform olacağını vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör