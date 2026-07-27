İzmir’den yeni yurt dışı rotası! SunExpress Taşkent’e direkt uçuş için tarih verdi

SunExpress, 2026 yaz uçuş programı kapsamında İzmir'den Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e direkt sefer başlatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni hat, Türkiye ile Özbekistan arasındaki hava ulaşımını güçlendirirken İzmir'den Orta Asya'ya doğrudan bağlantı imkanı sağlayacak.

İLK UÇUŞ 3 AĞUSTOS'TA

İzmir-Taşkent seferleri 3 Ağustos itibarıyla başlayacak. Uçuşlar pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.

Yeni hatla yolcular, Orta Asya'nın önemli kültür, tarih ve ticaret merkezleri arasında yer alan Taşkent'e İzmir'den aktarmasız ulaşabilecek.

SEMERKANT'A HAFTADA 3 SEFER

SunExpress, 2026 yaz sezonunda İzmir ile Özbekistan'ın tarihi şehirlerinden Semerkant arasındaki direkt uçuşlarını da sürdürüyor.

İzmir-Semerkant seferleri çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç frekansla gerçekleştiriliyor.

ÖZBEKİSTAN'DAKİ UÇUŞ AĞI GENİŞLİYOR

Taşkent'in de uçuş ağına eklenmesiyle SunExpress, Özbekistan'daki destinasyonlarını güçlendirecek.

Şirket, yeni hattın Türkiye ile Orta Asya arasındaki turizm ve kültürel etkileşimin yanı sıra iş seyahati potansiyeline de katkı sağlamasını hedefliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör