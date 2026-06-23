Japon yeni son 40 yılın en zayıf seviyelerinde

Japon yeni, 1986 yılından bu yana dolar karşısında en zayıf seviyelerine geriledi. Gelişmenin ardından Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali geldi.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın sözlü müdahaleleri yenin dolar karşısında değer kaybetmesine engel olamadı. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya tarafından yapılan açıklamada her iki ülkenin gerekirse döviz piyasalarında koordineli hareket etme konusunda anlaşmayı teyit ettiğini söylendi.

Katayama'nın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, gerektiğinde döviz piyasalarında "güçlü adımlar" atılabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör