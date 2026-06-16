Japonya’da faiz 30 yılın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Salı günü politika faizine yönelik kararını açıkladı. 2024 yılında başlattığı para politikası normalleşme sürecini hızlandıran banka faizleri yüzde 1 seviyesine çıkarttı.

30 YILIN ZİRVESİNDE

Banka, Aralık ayında faizi yüzde 0,75'e yükseltti. Ülkede politika faizi 1995 yılından sonra ilk kez yüzde 1 seviyesine çıktı. Merkez Bankası, kararın yönetim kurulu içinde 7'ye karşı 1 oyla alındığını açıkladı. Kurul üyesi Toichiro Asada karara karşı çıkarak faizin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulmasını savundu.

Faiz artırımı, Japonya'nın zayıf yen ve yükselen enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde geldi. Enflasyondaki yukarı yönlü baskının, kısmen İran savaşı nedeniyle artan enerji maliyetlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

JAPON YENİ SINIRLI DEĞER KAZANDI

Faizlerin artırılmasının ardından Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,46 yükseldi. Japon yeni dolar karşısında sınırlı değer kazanarak 160,22 seviyesine güçlendi. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi ise 3 baz puan artışla yüzde 2,615'e yükseldi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör