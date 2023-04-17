Japonya’ya elektrikli minibüs satacak

Türkiye'den global marka olma
hedefiyle yola çıkan
Karsan, yeni pazarlara
açılıyor. Avrupa'dan
sonra Kanada ve ABD'ye
giren şirketin hedefinde
Japonya var. Karsan CEO'su Okan
Baş, e-JEST ile Japonya pazarına gireceklerini
açıkladı. Altech ile birlikte 300
adet satış anlaşması yaptıklarını söyleyen
Baş, "Lansmanını 2023 sonunda yapacağız.
Avrupa markaları için de Japonya'ya girmek
kolay değil. Sonuçta çok kıymetli bir şey;
Japonya'da başarılı olmanız" dedi. Japonya
için geliştirilen e-JEST'ten sonra sağdan direksiyonlu
pazarlara giriş yolunun açılacağını
ifade eden Baş, "Japonya'dan sonra İngiltere ve
Endonezya ile çalışmalarımız devam ediyor.
Oyun alanımızı genişletmek için de bunu çok
önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.
ÜÇÜNCÜ VARDİYAYA GEÇECEK
Kendi
markasının dışında global markalar adına da üretim yapan Karsan, Renault için Megane Sedan üretimine 2022'nin son çeyreğinde başladı. 2023'de toplam 35 bin adet üretim planladıklarını söyleyen CEO Okan Baş, "Talep nedeniyle bu rakam 48 bin adete revize edildi. Bunu gerçekleştirmek için en kısa sürede üçüncü vardiyaya geçmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.