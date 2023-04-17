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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Japonya’ya elektrikli minibüs satacak

Japonya’ya elektrikli minibüs satacak
Türkiye'den global marka olma hedefiyle yola çıkan Karsan, yeni pazarlara açılıyor. Avrupa'dan sonra Kanada ve ABD'ye giren şirketin hedefinde Japonya var. Karsan CEO'su Okan Baş, e-JEST ile Japonya pazarına gireceklerini açıkladı. Altech ile birlikte 300 adet satış anlaşması yaptıklarını söyleyen Baş, "Lansmanını 2023 sonunda yapacağız. Avrupa markaları için de Japonya'ya girmek kolay değil. Sonuçta çok kıymetli bir şey; Japonya'da başarılı olmanız" dedi. Japonya için geliştirilen e-JEST'ten sonra sağdan direksiyonlu pazarlara giriş yolunun açılacağını ifade eden Baş, "Japonya'dan sonra İngiltere ve Endonezya ile çalışmalarımız devam ediyor. Oyun alanımızı genişletmek için de bunu çok önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.

ÜÇÜNCÜ VARDİYAYA GEÇECEK
Kendi markasının dışında global markalar adına da üretim yapan Karsan, Renault için Megane Sedan üretimine 2022'nin son çeyreğinde başladı. 2023'de toplam 35 bin adet üretim planladıklarını söyleyen CEO Okan Baş, "Talep nedeniyle bu rakam 48 bin adete revize edildi. Bunu gerçekleştirmek için en kısa sürede üçüncü vardiyaya geçmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

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Japonya’ya elektrikli minibüs satacak
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