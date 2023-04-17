Japonya’ya elektrikli minibüs satacak

Türkiye'den global marka olmahedefiyle yola çıkanKarsan, yeni pazarlaraaçılıyor. Avrupa'dansonra Kanada ve ABD'yegiren şirketin hedefindeJaponya var. Karsan CEO'su OkanBaş, e-JEST ile Japonya pazarına girecekleriniaçıkladı. Altech ile birlikte 300adet satış anlaşması yaptıklarını söyleyenBaş, "Lansmanını 2023 sonunda yapacağız.Avrupa markaları için de Japonya'ya girmekkolay değil. Sonuçta çok kıymetli bir şey;Japonya'da başarılı olmanız" dedi. Japonyaiçin geliştirilen e-JEST'ten sonra sağdan direksiyonlupazarlara giriş yolunun açılacağınıifade eden Baş, "Japonya'dan sonra İngiltere veEndonezya ile çalışmalarımız devam ediyor.Oyun alanımızı genişletmek için de bunu çokönemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.Kendimarkasının dışında global markalar adına da üretim yapan Karsan, Renault için Megane Sedan üretimine 2022'nin son çeyreğinde başladı. 2023'de toplam 35 bin adet üretim planladıklarını söyleyen CEO Okan Baş, "Talep nedeniyle bu rakam 48 bin adete revize edildi. Bunu gerçekleştirmek için en kısa sürede üçüncü vardiyaya geçmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.