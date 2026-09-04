JCR-ER’den VakıfBank’a en yüksek uyum notu

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Avrasya Derecelendirme, sürdürülebilir finans alanındaki ilk İkinci Taraf Görüşü çalışmasını Vakıf- Bank için gerçekleştirdi. VakıfBank'ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi, sürdürülebilir finans ilke ve prensipleriyle "çok yüksek düzeyde uyumlu" olduğunu gösteren SU1 seviyesiyle derecelendirildi. Ayrıca finanse edilmesi öngörülen faaliyetlerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine oldukça yüksek düzeyde katkı sağlama potansiyeli taşıdığı belirtildi. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bu derece sürdürülebilir finansmanda benimsediğAimiz yaklaşımın ve uluslararası ilke ve standartlara uyum konusundaki kararlılığımızın teyididir" dedi.