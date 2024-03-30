Jeotermal enerji cari açığı % 50 düşürür

Jeotermal enerji kaynağı bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden olan Türkiye'de jeotermale yatırımlar her geçen gün artıyor. GEO Energy ortaklarından Umut Emirler, "Jeotermal, Türkiye'nin petrolü. 300 megavat hedefine bizim gibi 20 tane daha firma ulaşsa Türkiye'nin cari açığı yüzde 50 düşer" dedi. Türkiye'nin kendi enerji kaynağını üretmesi gerektiğinin altını çizen Emirler, "Türkiye bağımsız politika sergilemek istiyorsa kendi enerjisine sahip olması lazım. Kendi enerjisine sahip olduğu zaman Türkiye'nin en büyük atılımı sadece enerji olmayacak, kendi enerjisiyle birçok yerel kaynağı da işleyebilir hale gelecek. Dünyanın çoğu yerinde devletler jeotermal konusunda geriden geliyor ama Türkiye'de devlet önden gidiyor. 15 yıl alım ve en yüksek fiyattan alım garantisi var" diye konuştu.GEO Energy CEO'su Selçuk Ilıkcan da, Türkiye'de kurulu 65 santral ve 27 civarında da oyuncu olduğunu söyledi. Ilıkcan, şöyle devam etti: "Simav, İzmir, Dikili, Afyon'daki 158 bin ev jeotermal enerjiyle ısıtılıyor. Isıtma maliyeti açısından jeotermalin fiyatı doğalgazın 8'de 1'i civarında. GEO Energy Holding olarak 6 lisanslı sahamız var, 3 tanesi yatırım sürecinde. Teknik çalışmaları tamamlanmış, toplamda 300 megavat potansiyelimiz var. Jeotermal depolamalı elektrikte satın alım fiyatları dünyada megavat başı 70-90 dolar civarında. Türkiye jeotermalde 95-115 dolar arasında verdiği satın alım garantisi ile fiyatlarla, örnek gösterilen yerlerden. O açıdan yabancı yatırımcı ilgisi yüksek."