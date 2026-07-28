Johnson & Johnson’dan talk davası için yeni hamle: 5,5 milyar dolarlık uzlaşma teklifi!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Johnson & Johnson, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden ve yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan talk davalarının kapsamlı şekilde çözümlenmesi için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardı.

Önerilen uzlaşmanın yürürlüğe girmesinin, diğer koşulların yanı sıra kalan taleplerin en az yüzde 95'ini temsil eden davacıların sürece katılmasına bağlı olduğu bildirildi.