JP Morgan’dan altın için 8 bin dolar tahmini

JP Morgan'ın ortaya koyduğu senaryoya göre altın fiyatları yıl sonunda yeniden rekor seviyeleri test edecek. Goldman Sachs ise yıl sonu hedefini 5 bin 400 dolar olarak açıklamıştı. Altın risklerden koruyan bir yatırım aracı olarak varlık göstermeye devam ederken Dünya Jeolojik Araştırmalar Komisyonu (WGC), 2025 yılı için rekor düzeyde 5.002 tonluk bir talep öngörüyor.

Bankaya göre değerli metalin yatırımcılar tarafından ilgi görmeye devam etmesi halinde fiyatlar yükselmeyi sürdürecek. Altın, 2026 yılının başlarında, jeopolitik belirsizlik ortamında artan güvenli liman talebi, resmi sektörün sürekli alımları ve uzun vadeli tahvil pozisyonlarına ilişkin daha geniş bir yeniden değerlendirme gibi etkilerle sert yükselişler kaydetti. Ayrıca yatırımcılar, doların değeri ve uzun vadeli konumu hakkında kafa karışıklığı yaşıyor.

Bankanın senaryosu, yatırımcıların portföylerindeki altın payını yaklaşık %3'ten yaklaşık %4,6'ya çıkaracağını varsayıyor. Goldman Sachs, özel yatırımcılardan gelen çeşitlendirme talebinin yanı sıra gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının devam eden alımlarını gerekçe göstererek, 2026 sonu altın fiyat tahminini 4.900 ABD dolarından 5.400 ABD dolarına yükseltti. Bankanın uzun vadeli beklentisi ise 8 bin dolar.