JPMorgan’dan gümüş tahmini

J.P. Morgan Küresel Araştırma birimi, gümüş fiyatlarına yönelik olarak yeni tahminini duyurdu. Bankaya göre bu tahmin, 2025 ortalamasının iki katından fazla bir seviyeye işaret ediyor.

Gümüş fiyatları 2025 yılında güçlü değer kazançları kaydederken Yıl başında yaklaşık 29 dolar/ons seviyesinde olan fiyatlar Aralık ayında 70 doların üzerine çıktı. Böylelikle yüzde 130 yükseldi. Fiyatlardaki artışları güneş enerjisi sektöründen gelen sanayi talebi ve ABD'nin 232. Madde kapsamındaki gümrük tarifesi politikasına ilişkin belirsizlik etkiledi.

30 Ocak'ta Kevin Warsh'un ABD Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilmesinin ardından gümüş fiyatları yüzde 27, altın fiyatları ise yüzde 10 geriledi.