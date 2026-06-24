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Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:37

JPMorgan’dan petrol piyasası için 2027 uyarısı: Brent tahminleri aşağı çekildi

JPMorgan, Brent petrol fiyatlarına ilişkin 2026 ve 2027 beklentilerini aşağı yönlü revize ederek piyasada daha zayıf bir görünüm öngördü. Banka, Brent petrolün 2027 yılı ortalamasının 64 dolar/varil seviyesine gerilemesini bekliyor.

JPMorgan’dan petrol piyasası için 2027 uyarısı: Brent tahminleri aşağı çekildi
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Küresel yatırım bankası JPMorgan, Brent petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Bankanın yeni raporunda, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren petrol piyasasında daha zayıf bir fiyat görünümünün öne çıkacağı değerlendirildi.

JPMorgan'ın yayımladığı analizde, Brent petrolün 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama 86 dolar/varil seviyesinde işlem göreceği tahmin edildi. Yılın son çeyreğine ilişkin fiyat beklentisi ise ortalama 80 dolar/varil olarak açıklandı.

2026 SONU İÇİN 78 DOLAR BEKLENTİSİ

Banka, Brent petrolün 2026 yılını yaklaşık 78 dolar/varil seviyesinde tamamlayacağını öngörürken, 2027 yılı için daha düşük fiyatların gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Raporda, Brent petrolün 2027 yılı ortalama fiyatının 64 dolar/varil seviyesine gerilemesinin beklendiği belirtilirken, küresel arz-talep dengesindeki değişimlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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JPMorgan’dan petrol piyasası için 2027 uyarısı: Brent tahminleri aşağı çekildi
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