JPMorgan’dan petrol piyasası için 2027 uyarısı: Brent tahminleri aşağı çekildi

Küresel yatırım bankası JPMorgan, Brent petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Bankanın yeni raporunda, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren petrol piyasasında daha zayıf bir fiyat görünümünün öne çıkacağı değerlendirildi.

JPMorgan'ın yayımladığı analizde, Brent petrolün 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama 86 dolar/varil seviyesinde işlem göreceği tahmin edildi. Yılın son çeyreğine ilişkin fiyat beklentisi ise ortalama 80 dolar/varil olarak açıklandı.