Kaçak döviz büroları Hazine’nin radarında

3.5 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Yetkisiz döviz alım-satım faaliyeti yürüten kişiler hakkında iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından idari para cezası uygulanması şeklinde iki yaptırımın birlikte uygulandığı kaydedildi. Bu kapsamda kaçak olarak döviz alım satımı yapan işletmelere 2026 yılı için alt sınır 719 bin 30 TL, üst sınır 3 milyon 595 bin 198 TL olmak üzere ceza verildiği ifade edildi.