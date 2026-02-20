Kaçak döviz büroları Hazine’nin radarında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SABAH'ın gündeme taşıdığı kaçak döviz büroları ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada yetkisiz döviz alım satımı ile mücadele kapsamında 2024'te 193, 2025'te 147 iş yeri hakkında işlem yapıldığı belirtilirken bugüne kadar yaptırım uygulanan işyeri sayısının 859 olduğu kaydedildi.
Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nce, yetkisiz döviz alım satımı ile mücadele kapsamında uygulanacak yaptırımlara ilişkin duyuru yayımlandı.
3.5 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA
Yetkisiz döviz alım-satım faaliyeti yürüten kişiler hakkında iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından idari para cezası uygulanması şeklinde iki yaptırımın birlikte uygulandığı kaydedildi. Bu kapsamda kaçak olarak döviz alım satımı yapan işletmelere 2026 yılı için alt sınır 719 bin 30 TL, üst sınır 3 milyon 595 bin 198 TL olmak üzere ceza verildiği ifade edildi.
859 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDU
2018'den bu yana toplam 859 iş yerinin faaliyetinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğu belirtilirken, ilgili kişiler hakkında idari para cezası uygulanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları'na bildirimde bulunulduğu kaydedildi. 2024'te 193, 2025'te 147 iş yeri hakkında söz konusu yaptırımların uygulandığı belirtildi.
Bu çerçevede, yetkisiz (lisanssız) döviz alım satımı ile mücadele faaliyetlerinin Bakanlık tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğü anlatıldı.