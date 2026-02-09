Kaçak elektriği yarı yarıya azalttı

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle Antalya'da biraraya geldi. 2018 yıl sonundan itibaren, Eksim Yatırım Holding, Dicle Elektrik, Eksim Enerji, ve Eksun Gıda şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Tivnikli, 6 yılda holdingin büyüklüğünün 3 kat arttığını belirtti. Toplam yatırımları 3.8 milyar dolara çıktığını, istihdamda da yüzde 50 artış sağlandığını ve Holding'in en büyük kuruluşu olan Dicle Elektrik'e 70 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Tivnikli, önümüzdeki 5 yılda yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

EN BÜYÜK KAÇAK TARIMDA

Dicle Elektrik olarak kaçak elektrik kullanımıyla mücadele etmekte kararlı olduklarının belirten Tivnikli şunları söyledi: "Kayıp kaçak oranı 13 yılda yüzde 76'dan yüzde 34.45'e düşürüldü. Uydu görüntüleri, dron destekli saha taramaları, yapay zekâ ve uzaktan sayaç yönetimi sistemiyle kaçak kullanım tespiti yapılıyor. En büyük kaçak tarımsal sulamada. Mısır gibi çok su isteyen ürünler ekiliyor, kaçak elektrik ve vahşi sulama yöntemleri kullanılıyor. Karla kaplı tarlada sulama yapılıyor. Bunlarla mücadele ediyoruz. Kaçak trafolar kullanılıyor. Bunları ekiplerimiz yerinde tespit etti."

1.3 MİLYON ABONE SİSTEME DAHİL EDİLDİ

8 bin çalışanla bölgenin en büyük istihdam sağlayıcıları arasında olduklarını belirten Tivnikli sözlerine şöyle devam etti: "6 ilde, 2.5 milyon aboneye ve 6.5 milyon nüfusa hizmet veriyoruz. EPDK Endeksi'nde Türkiye'nin en dijital elektrik dağıtım şirketi seçildik. EPDK tarafından 84 AR-Ge projemiz onaylandı. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında 1.3 milyon abone sisteme dahil edildi. Büyük işletmelerde kaçak elektrik kullanımının önüne büyük oranda önüne geçtiğimizi söyleyebilirim. Köylerde ve tarımda kullanılan kaçak elektrik kullanımı ile mücadelemiz sürüyor."



UN ÜRETİMİNDE LİDER

UN üretiminde Türkiye lideri olduklarını söyleyen ve 20'yi aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Tivnikli, "Yıllık 600 bin ton buğday kırma kapasitesine sahibiz. 2025 yılında yenilenebilir enerjiden 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı temiz enerjiden karşılandı. Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı hedefiyle 19 MW'lı kapasiteye sahip rüzgâr enerji santrallerinin yapımına başlandı. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı sayaç üretim fabrikası kuruldu" dedi.