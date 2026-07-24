Kaçak ürüne gümrüklerden geçiş yok

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026'nın ilk altı ayında gümrüklerde 3 bin 433 operasyon yaparak yaklaşık 63 milyar liralık kaçak eşyanın yurda girişini önledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ocak-haziran döneminde gümrüklerde düzenlenen operasyonlar, ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak eşyaya ilişkin bilgi verildi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Operasyonlarda 37,9 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 689 bin makine aksamı, 880 bin 365 elektrik-elektronik eşya, 4 milyon 792 bin tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş yelpazede kaçak eşyanın ele geçirildiği bildirildi. Haziran ayında yürütülen operasyonlar neticesinde de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 147 artışla 640 olayda 22 milyar 415 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el konulduğu bilgisi verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör